Birgit Schrowange: Trennungsdrama!

Reddit this

Seit einem Jahr pendelt sie zwischen Köln und der Schweiz hin und her. „Ich bin verliebt wie eine 20-Jährige“, schwärmt (60). Mit Frank Sporthelfer (52) ist sie so glücklich wie lange nicht mehr. Doch das bittere Liebes-Aus mit (49) 2006 verfolgt sie noch heute. „Als wir uns getrennt haben, war unser Sohn sechs Jahre alt. Laurin hat sehr darunter gelitten, und wir haben alles getan, ihm die Trennung so leicht wie möglich zu machen“, erzählt sie. Sie wollte vermeiden, dass sich der Junge vor Gericht für Mama oder Papa entscheiden muss. Das klingt danach, als habe es bei dem Paar Streitigkeiten ums Sorgerecht gegeben. Sicherlich keine leichte Zeit für Birgit Schrowange.

Birgit Schrowange: Ein Psychiater half ihr durch die Trennung

„Ich finde, Eltern müssen einfach auf der Eltern-Ebene bleiben und die gescheiterte Beziehung vollkommen ausblenden. Wichtig ist das Wohl des Kindes.“ Sie verzweifelte damals fast an der Angst, dass sie etwas falsch machen könnte und an dem Schmerz wegen der Trennung. „Ich habe einen befreundeten Psychiater aufgesucht und um Rat gefragt. Ich wollte wissen, wie ich am besten mit der Situation umgehen kann, auch damit Laurin keinen Schaden nimmt. Er hat mir einige gute Tipps gegeben“, berichtet sie. „Ich kann einfach nur jedem raten, sich professionelle Hilfe zu nehmen und einen Psychiater aufzusuchen. Oder auch einen Mediator, der zwischen den zerstrittenen Eltern vermittelt.“

Heute ist aus Laurin ein patenter junger Mann geworden – die Moderatorin hat alle Probleme nach der Trennung wunderbar gelöst. Und ihre neue Liebe Frank trocknete auch die letzten Tränen für immer.