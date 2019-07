Birgit Schrowange: Überraschende Puff-Beichte!

Reddit this

ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Doch als sie damals bekannt wurde, gab es auch einige Probleme.

Birgit Schrowange: Liebes-Drama! Beziehung an Eifersucht zerbrochen!

Neid und Missgunst

In der Zeitschrift „Birgit“ verrät die Mutter der 61-Jährigen, dass es in ihrem Heimatdorf viele Neider gab. „Wir leben eben in diesem 400-Seelen-Dorf. Wenn du uns besuchen kamst, scharrten sich die Leute um uns. Wenn du wieder gefahren bist, haben sich manche dann das Maul zerrissen. Und über zehn Jahre lang haben wir wirklich gemeine Briefe bekommen. Morddrohungen. Einmal musste sogar eine Halle geräumt werden“, erinnert Mama Helene sich zurück.

Eigentlich hatten Birgits Eltern gehofft, dass sie als Rechtsanwalts- und Notargehilfin arbeiten wird. Die entsprechende Ausbildung hatte sie sogar schon in der Tasche. Doch die junge Frau langweilte sich furchtbar und hatte andere Pläne. Also zog sie heimlich vom Dorf in die Großstadt Köln. „In eine Wohnung direkt neben einem Puff“, wie ihre Mutter verrät.