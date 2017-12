Birgit Schrowange: Überraschendes Foto aufgetaucht

Kürzlich sorgte "RTL"-Moderatorin Birgit Schrowange mit ihrer grauen "Frise" für reichlich Aufsehen. Die Moderatorin verabschiedete sich von gefärbten Haaren und stand zu ihrem "Silber"-Look. Jetzt die nächste Überraschung! Auf "Instagram" gibt Birgit ihren Followers unerwartete Einblicke in ihr Privatleben.

Birgit Schrowange im neuen Look

Im September präsentierte Birgit ihren Fans ihre neue "Frise". Dabei verabschiedete sich die "RTL"-Moderatorin vom gefärbten Look und zeigte ihren Fans ihre natürliche Haarfarbe. Mit grauen Haaren erschien sie, mit ihrem Liebstem Frank Spothelfer, auf dem Roten Teppich im "Silber"-Partnerlook. Nun die nächste Überraschung: Auf "Instagram" postet die Moderatorin einen unerwarteten Familien-Schnappschuss.

So sieht Birgit Schrowange ohne Perücke aus

Birgit Schrowange überrascht ihre Followers

Obwohl sich viele Promi-Frauen von Birgits "grau"-Look inspirieren ließen, scheint ihre Mutter weiterhin zum "Haar-Farbtopf" zu greifen. Während Birgit stolz ihre grauen Haare zeigt, ist auf dem "Instagram"-Post ihre Mutter mit rotblonden gefärbten Haaren zu sehen. Ihren Fans scheinen beide Looks zu gefallen. So sind unter dem Foto eine Vielzahl von weihnachtlichen Grüßen an die Moderatorin und ihre Mutter zu lesen.