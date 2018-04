Birgit Schrowange: Überraschendes Geständnis zum 60. Geburtstag

Am Samstag ist Birgit Schrowange 60 Jahre alt geworden. Gemeinsam mit ihrem Freund Frank, Familie und Freunden feierte sie eine große Party auf Mallorca.

Ein Beitrag geteilt von Birgit Schrowange (@birgit.schrowange) am Apr 7, 2018 um 10:55 PDT

„Mein Motto ist jetzt: Das Beste kommt zum Schluss“, verrät die TV-Moderatorin glücklich im Gespräch mit „BILD“. „Je älter man wird, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, desto mehr steigt die Lebenszufriedenheit. Man wird weiser, bekommt Lebenserfahrung.“

Früher war Schrowange allerdings noch nicht so selbstbewusst wie heute. „Mit 20 bis 30 gar nicht“, gesteht sie. „Da habe ich es mir noch sehr zu Herzen genommen, wenn an einem rumgekrittelt wurde. Gerade als Fernsehansagerin.“ Inzwischen hat sich das zum Glück geändert. „Heute schaue ich in den Spiegel, wenn ich mir gefalle, gefalle ich mir. Das ist die Hauptsache! Früher war ich abhängig von der Meinung anderer Menschen. Das hat sich verbessert“, so Schrowange.