Birol Ünel: Der "Gegen die Wand"-Star ist tot

Birol kam 1961 im türkischen Ort Silike zur Welt und wuchs in Brinkum bei Bremen auf. Er absolvierte eine Schauspielausbildung und war in verschiedenen Produktionen zu sehen, darunter in "Ein Fall für zwei" und "Soulkitchen".

2009 ging Birol mit seiner Alkoholsucht an die Öffentlichkeit. "Ich habe mir in meine Verträge schreiben lassen, dass ich fünf Flaschen Bier pro Drehtag möchte", erklärte er vor einigen Jahren in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

