Selbstbefriedung soll gesund sein – eigentlich. Bis zu 100 Menschen sterben jährlich, weil sie selbst Hand anlegen.

Dabei ist die Selbstbefriedigung nicht direkt das Problem, sondern die Praktiken, die dazu angewendet werden. Immer mehr Menschen wollen bei der Masturbation einen besonderen Kick und schnüren sich die Luft ab – aufgrund von Sauerstoffmangel kann dann die Bewusstlosigkeit und anschließend der Tot eintreten.

„Dass man bewusstlos wird, geht schneller als die Leute denken. Wenn zum Beispiel beide Halsschlagadern abgepresst werden, dauert es maximal 30 Sekunden“, warnt Rechtsmediziner Harald Voß laut der „Bild“-Zeitung.

In den vergangenen Jahren kamen Menschen bei Selbstbefriedung immer wieder ums Leben. Ein Mann aus Hessen starb im vergangenen Jahr in seinem Hobby-Keller, als er sich mit Ketten am ganzen Körper fesselte. Einen skurrilen Fall gibt es auch aus Hamburg: Ein Mann soll sich mit Scheiblettkäse belegt haben, zog eine Strumpfhose über seinen Körper und hat einen Regenmantel angezogen, wie die „Frankfurter Rundschau“ berichtet.