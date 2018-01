Bis 17 Grad! Der Frühling kommt im Januar

Der Frühling kommt – und das mitten im Januar! Der Winter ist vorerst vorbei und wird diesen Monat wohl auch nicht mehr zurückkommen.

Stattdessen erwarten uns frühlingshafte Werte von bis zu 17 Grad. Bereits am Mittwoch waren bis zu 12 Grad am Rhein. Am Donnerstag könnte es noch wärmer werden – teilweise sind sogar Temperaturen von bis zu 17 Grad möglich.

„Im Tagesverlauf kommt die milde Spanienluft so richtig in Fahrt. Dann wird es besonders im Westen und Südwesten frühlingshaft warm. Die Temperaturen klettern dort nämlich auf 15 bis 17 Grad“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal „wetter.net“ laut der „Bild“.

Zwar ist es am Donnerstag weiterhin mild, aber im Gegensatz zu Mittwoch wird nur selten die Sonne scheinen. Von Südwesten bis in den Nordosten drohen verbreitet Niederschläge. Am Wochenende soll es wieder etwas kälter werden.