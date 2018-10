Bis 27 Grad: Droht danach ein Wintereinbruch?

Reddit this

Was für ein Wetter! Der Sommer geht in die Verlängerung - und das mitten im Oktober.

Am Wochenenende war es mit bis zu 27 Grad richtig heiß - teilweise ging es sogar auf 28 Grad hoch, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung von "wetter.net" berichtet. In den nächsten Tagen soll es ähnlich warm bleiben. Für den Monat wurden damit Hitzerekorde aufgestellt - so warm war es im Oktober noch nie!

Bis auf wenige Pausen hält die Hitzewelle bereits seit April an. So wird es auch erstmal weitergehen. In dieser Woche bleibt es warm und sonnig - mit Niederschlägen ist kaum zu rechnen. Nur im Norden kann es zu einzelnen Regenfällen kommen.

Schnee in höheren Lagen?

Droht in der kommenden Woche dann aber ein Temperatursturz? Das wäre durchaus denkbar, denn laut dem Wetter-Experte gehen die Werte Ende Oktober deutlich zurück. Laut aktuellem Stand würden die Temperaturen dann auf unter 10 Grad abrutschen.

In den höheren Lagen wird es um Werte um den Gefrierpunkt sogar richtig kalt. Das Wetter wird dann außerdem unbeständiger - Niederschläge könnten dann in Schnee übergehen. Bis es soweit ist, können wir den aber noch ein paar Tage genießen...