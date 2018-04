Bis 27 Grad möglich: Hitze-Schock am Wochenende!

Lange mussten wir bibbern: Die Kälte-Welle hat uns seit Januar mit wenigen Ausnahmen fest im Griff gehabt. Damit ist jetzt endlich Schluss, denn uns stehen die bisher wärmsten Tage des Jahres bevor.

Im Nordosten fielen laut „wetter.net“ an Ostersonntag noch bis zu 35 Zentimeter Neuschnee. Nun explodiert der Frühling regelrecht, denn es sind in den kommenden Tagen sogar sommerliche Temperaturen möglich.

Schon am Dienstag ist es mit bis zu 15 Grad deutlich milder als zu Ostern. Am Mittwoch kann das Thermometer dann sogar auf 21 Grad im Osten steigen. Und als wäre das noch nicht genug, wird es sogar noch viel heißer!

Bis 27 Grad am Wochenende

Am kommenden Wochenende sind laut „wetter.net“ sogar sagenhafte 27 Grad möglich – das wäre dann sogar schon ein Sommertag! Der Frühling scheint wohl auszufallen, denn vom Winter geht es direkt in den Sommer. Dazu ist auch viel Sonnenschein möglich. Allergiker werden sich darüber wohl nicht ganz so freuen, denn durch die warmen Werte wird auch der Pollenflug einsetzen.