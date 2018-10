Bis 28 Grad: Hitze-Rekord im Oktober?

Am Sonntag wurden 27 Grad in Deutschland erzielt. In Bad Mergentheim in Baden-Württemberg kletterten die Temperaturen auf 26,7 Grad. In dieser Woche könnte es nochmal wärmer werden – sogar der Hitze-Rekord im Oktober könnte gebrochen werden.

Nachdem der extrem war, ist auch der Oktober auf Rekordkurs. Zwar ist es mit bis zu 25 Grad derzeit schon sehr warm – es geht aber noch weiter nach oben! Ab Mittwoch könnten laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sogar bis zu 28 Grad im Schatten möglich sein.

Werden die 30 Grad geknackt?

Weit bis zur 30 Grad-Grenze wäre es dann nicht mehr. Für Oktober wären das Rekordwerte! Dazu scheint die ganze Zeit die Sonne – Niederschläge sollen selten fallen. Erst in der nächsten Woche könnte es unbeständiger werden – dann wird es wieder kälter und regnerischer. Bis dahin bleibt uns das sommerliche Wetter erhalten.