Bis 30 Grad: Hier schlägt die Hitzewelle jetzt richtig zu

Der Sommer ist in Deutschland zurück! Die Hitzewelle schlägt in dieser Woche richtig zu – in einer Region wird es aber besonders heiß.

Nachdem es am Wochenende teilweise sogar noch Bodenfrost gab, erwartet uns nun die nächste Hitzewelle. Schon am Montag können bis zu 27 Grad erreicht werden. Richtig warm wird es aber ab Dienstag, denn dann sind bis zu 30 Grad drin – besonders entlang des Rheins kann die Marke erreicht werden.

„Sonntag, Montag, Dienstag und auch Mittwoch noch bis zum Nachmittag Sonne satt! Jeden Tag 14 bis 15 Sonnenstunden in Deutschland, Hoch Quinlan hält durch“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in der „Bild“-Zeitung.

Am Mittwoch drohen heftige Gewitter

Und das Beste: Es drohen keine Gewitter – zumindest vorerst. Bis Mittwoch soll fast überall durchweg die Sonne scheinen. Spätestens am Mittwochabend kann es dann aber doch knallen, denn es drohen teils heftige Wärme-Unwetter. Der Feiertag Christi Himmelfahrt wird laut derzeitigem Stand eher ungemütlich. „Der Vatertag wird sehr gewittrig ausfallen mit Schauern und Starkregen“, so Dominik Jung.