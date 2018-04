Bis 30 Grad: So extrem wird die erste Hitzewelle

Der April macht, was er will – und diesem Jahr scheint das besonders zuzutreffen! Denn nachdfem es zum Anfang des Monats noch geschneit hat, kommt nur zwei Wochen später die erste Hitzewelle.

Den ersten Sommertag von mehr als 25 Grad haben wir schon hinter uns. Jetzt soll tatsächlich sogar erstmals die 30 Grad-Marke geknackt werden – das wäre dann der erste Hitzetag des Jahres. Besonders im Westen Deutschlands kann das Thermometer richtig weit nach oben gehen.

Am Mittwoch bleibt es zunächst noch wechselhaft – sogar einige Regenfälle sind noch möglich. Am Donnerstag wird es sonnig – und zwar in ganz Deutschland! Die warmen Werte beschert uns übrigens das Hochdruckgebiet "Norbert".

Besonders im Westen wird es sehr warm

Das sind Temperaturen, die sonst nur im Juni erreicht werden – einen Unterschied gibt es aber dennoch, denn die Nächte können nach wie vor sehr kalt werden. Die Temperaturen liegen dann meist im einstelligen Bereich. Am Wochenende wird es wieder etwas kälter, aber mit rund 20 Grad bleibt es noch immer vergleichsweise sehr mild.