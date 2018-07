Bis 38 Grad: Die große Hitze kommt erst noch!

Reddit this

Der will in diesem Jahr ganz groß werden! Während im vergangenen Jahr die warme Jahreszeit durch teils heftige Regenfälle regelrechts ins Wasser gefallen ist, zeigt sich der Sommer diesmal von seiner besten Seite.

Zwar gab es auch immer mal kühlere Abschnitte - diese waren jedoch sehr kurz. Seit Ende April ist es vorwiegend richtig heiß in Deutschland und wird hatten schon mehrere Hitzewelle erlebt.

Bis 38 Grad

Die ganz große Hitze kommt jetzt aber erst noch! Damit könnte sogar der Temperaturrekord gebrochen werden, denn an diesem Freitag sind bis 35 Grad möglich. Noch heißer wird es aber in der nächsten Woche - in einigen Regionen sind sogar 38 Grad nicht ausgeschlossen.

Ein Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht

Und das Beste: Ein Ende der Hitzewelle ist längst nicht in Sicht! Diese könnte laut "wetter.net" sogar bis zum Ende des Monats oder noch länger andauern. Damit dürfte auch der Juli weit über dem üblichen Temperaturduchschnitt liegen. Unwetter sind aber auch immer wieder möglich - besonders den Süden könnte es treffen.