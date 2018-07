Bis 40 Grad? Der Hitzerekord könnte geknackt werden!

Reddit this

Es wird extrem heiß in Deutschland! Einer der heftigsten Hitzewelle der vergangenen Jahre steht uns bevor.

Ein Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht. Besonders Fahrt nimmt der ab Mittwoch auf - dann sind Temperaturen von 35 Grad möglich. Noch heißer wird es dann am Wochenende, denn dann sind sogar 38 Grad drin. Einige Meteorologen glauben sogar, dass die 40 Grad-Marke geknackt werden könnte - das wäre ein deutlicher Hitzerekord in diesem Jahr!

Tropische Nächte in Deutschland

Nachts gibt es kaum Abkühlung, denn uns stehen tropische Nächte bevor. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sinken die Temperaturen nachts nicht unter 20 Grad. Besonders Schwangere und ältere Menschen leiden unter einer solchen extremen Hitze.

Eine weitere Gefahr ist die hohe Waldbrandgefahr - schon ein Funke reicht aus, um einen Wald oder Feld in Brand zu setzen. Deshalb ist Grillen in der Natur derzeit fast überall verboten. Im Wald sollte man strengstens auf Rauchen verzichten. Denn: Es ist nicht nur heiß, sondern auch sonnig - in den nächsten Tagen gibt es kaum Regenfälle. Laut Wetterdiensten könnte uns die Hitze sogar 14 Tage lang erhalten bleiben.