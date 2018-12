Reddit this

Bis Minus 10 Grad: Es wird bitterkalt in Deutschland

Der Winter fährt seine Krallen aus! In den nächsten Tagen wird es richtig kalt in Deutschland.

Der Regen lässt nach und es wird glatt auf den Straßen in Deutschland. Dafür wird es aber richtig kalt – teilweise drohen sogar bis in tiefe Lagen Schnee.

Schnee bis ins Flachland

Die Temperaturen steigen in dieser Woche tagsüber immerhin noch auf 4 Grad. In der Nacht zum Freitag kommt es verbreitet zu Schneeschauern – vor allem an der Küste. Die Werte gehen dann auf Minus 7 Grad zurück.

In der kommenden Woche steigen die Werte auch tagsüber kaum noch auf den Gefrierpunkt. Nachts kann es mit Minus 10 Grad richtig kalt werden – davon sind besonders die Mittelgebirge und die Alpen betroffen. Aber auch im Flachland liegen die Temperaturen dann weit unter dem Gefrierpunkt.