Was geht in einem Menschen vor, der dazu fähig ist, so eine bösartige Tat zu planen? Ein Mann aus Florida hat nun versucht, seine schwangere Ehefrau mit einer Todesfalle ums Leben zu bringen.

Der 32-Jährige hatte die Tür zu seiner Wohnung so präpariert, dass seine Frau durch einen brutalen Stromschlag hingerichtet worden wäre. Allerdings warnte er seinen Schwiegervater im Vorfeld und machte ihm klar, dass die Kinder die Wohnungstür auf keinen Fall berühren dürften. Dieser alarmierte umgehend die Polizei.

Die Einsatzkräfte entdeckten Brandspuren an der verbarrikadierten Tür und lösten einen heftigen Funkenschlag aus, als sie die Tür eintraten. "Das ist einer der biszarrsten Fälle von häuslicher Gewalt, von dem ich je gehört habe", meinte Rick Staly, ein Offizier der zuständigen Polizeibehörde.

Nach der Errichtung seiner Stromschlag-Tür hatte Michael Scott W. sich aus dem Staub gemacht. Zwei Tage später konnte er im US-Bundestaat Tennessee festgenommen werden.