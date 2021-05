B.J. Thomas: Der Popsänger ist tot!

In den 1960er und 70er Jahren feierte B.J. Thomas in den USA absolute Mega-Erfolge! So landete er in der Zeit einen Hit nach dem anderen! Für den Song "Raindrops Keep Fallin' On My Head", den er für die Western-Komödie "Zwei Banditen" mit Paul Newman und Robert Redford sang, erlangte B.J. Thomas Weltruhm! Wie es durch sein Management heißt, verkaufte Thomas in seiner über 50-jährigen Laufbahn gut 70 Millionen Alben und hatte acht Nummer-eins-Hits. Im Laufe seiner Karriere wandte er sich ebenfalls der Gospel- und Country-Musik zu.

Nun schloss der Musiker für immer seine Augen. Wann eine Trauerfeier zu Ehren des 78-Jährigen stattfinden wird, ist noch nicht bekannt auch wo die Musiklegende beigesetzt wird, wurde noch nicht kommuniziert. Im Netzt finden sich allerdings schon jetzt eine Vielzahl von Beileidsbekundungen von traurigen Fans wieder.