BKA warnt: Gefälschte Haftbefehle werden per Post verschickt!

Derzeit werden gefälschte Haftbefehle per Post verschickt. Dahinter steckt eine fiese Betrugsmasche!

Das Schreiben stammt angeblich von einem türkischen Gericht. Wegen Geldwäsche wird dem Empfänger mit einer Haftstrafe gedroht. Die Briefe werden derzeit in ganz Deutschland verschickt – das Bundeskriminalamt (BKA) warnt nun davor.

Der Empfänger soll demnach über die Firma "Soraplex" Geldwäsche betrieben haben und kinderpornografische Inhalte verbreiten, heißt es in dem Schreiben. Außerdem wird man in dem Brief zu einem Gerichtstermin nach Istanbul vorgeladen und der Empfänger soll eine Kaution bezahlen, welche mehr als 10.000 Euro betragen soll. Der Adressat wird auch aufgefordert, sich mit einem angeblichen BKA-Mitarbeiter in Verbindung zu setzen, um Einzelheiten zu klären. Das BKA rät, das Schreiben zu ignorieren und darauf nicht zu reagieren.