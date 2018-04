Blake Lively & Ryan Reynolds: Baby Nummer drei?

Ist Schauspielerin Blake Lively (30) etwa schwanger mit ihrem dritten Baby? Ein Auftritt mit Partner Ryan Reynolds (41) sorgt jetzt für Spekulationen!

Blake Lively hat schon einen kleinen Bauch

Bei der Film-Premiere von "A Quiet Place" in New York turtelten Lively und Reynolds auf dem Red Carpet was das Zeug hielt. Sollte das ein Ablenkungsmanöver sein, ist es definitiv nicht geglückt.

Ist das etwa ein Bäuchlein? So zeigte sich Blake Lively bei einer Film-Premiere. Getty Images

Den Fotografen fiel die Rundung von Blake Livelys Bauch dennoch auf. Das enge Kleid der Schauspielerin setzte die Wölbung besonders gut in Szene.

Blake Lively und Ryan Reynolds haben bereits zwei Kinder

Bleibt die Frage: Ist die 30-Jährige schwanger mit ihrem dritten Baby oder hat sie über die Ostertage nur etwas zu viel gegessen?

Blake Lively & Ryan Reynolds: So heißt ihre zweite Tochter

Eine Antwort gab sie ihren Fans auf die Frage noch nicht. Dass Ryan Reynolds einem weiteren Kind nicht abgeneigt wäre, verriet er jedoch bereits vor gut einem Jahr in einem Interview. Das Paar hat mit James (3) und Ines (1) bereits zwei Töchter.

Das könnte euch auch interessieren