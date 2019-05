Blake Lively & Ryan Reynolds: Zuckersüße Baby-News!

Nachwuchs bei und Ryan Reynolds! Am Donnerstag schritt das Paar über den Red Carpet zur Premiere des neuen Kinofilms "Pokémon: Meisterdedektiv Pikatchu" in New York und ließ dabei gleichzeitig die süße Baby-Bombe platzen...

Keira Knightley: Schwanger mit Baby Nummer 2!

Blake Lively und Ryan Reynolds: Baby Nummer 3!

Seit 2010 gehen Blake und Ryan bereits gemeinsam durchs Leben. Nachdem sich das Paar 2012 das Jawort gab, krönten sie ihr Glück durch die Geburt ihres süßen Sprosses James (4) sowie 2016 durch die ihrer Tochter Inez. Nun erwartet das -Traumpaar erneut Nachwuchs. Dies zeigen zumindest die neusten Bilder von Blake, die sie mit Ryan auf dem "Pokémon"-Red Carpet zeigen.

Blake Lively mit Baby-Bauch

Schon seit einigen Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Blake wieder in anderen Umständen sein soll. Die gab dazu jedoch nie ein Statement ab - bis gestern. Pünktlich zur "Pokémon"-Premiere erschien die Blondine nämlich in einem atemberaubenden Look und präsentierte der Öffentlichkeit stolz ihren süßen Baby-Bauch! Wann ihr kleiner Spross das Licht der Welt erblicken wird und welches Geschlecht ihr Baby hat, wollten Blake und Reynold jedoch noch nicht verraten. Wir können also weiterhin gespannt sein und freuen uns schon jetzt...