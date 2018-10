Blitz-Hochzeit: Bert Wollersheim & Ginger Costello haben geheiratet

Reddit this

Bert Wollersheim und Ginger Costello haben sich getraut! Das Pärchen gab sich auf der Insel Aerö in Dänemark das Ja-Wort. Doch warum ausgerechnet dort? „Da geht es einfach am schnellsten! Man braucht nur den Personalausweis, ich noch meine Scheidungspapiere, dann ist man in 24 Stunden verheiratet. Ähnlich wie Las Vegas“, erklärt der 67-Jährige.

Protz-Hochzeit und viel nackte Haut

Die 31-Jährige trug an ihrem großen Tag ein tief ausgeschnittenes, transparentes Spitzenkleid und ein weißes Höschen. Ihr Liebster trug einen dunkelblauen Anzug und verzichtete auf ein Hemd. Zu sehen gab es außerdem viel Glitzer und eine weiße Protz-Limousine.

Für Ginger ist es die erste Ehe, für Bert bereits die vierte. Die beiden amüsierten sich mit Striplokal-Besitzer Marko Herbener, der scheinbar der einzige Hochzeitsgast der beiden war. Heute will das Ehepaar die Hochzeit noch einmal auf der Hamburger Reeperbahn feiern.