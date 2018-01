Bloggerin Kim stirbt an Silvester!

Sie ließ sich nicht unterkriegen und kämpfte bis zum Schluss - doch am Ende hatr sie den Kampf verloren. Bloggerin Kim ist an den Folgen ihrer Krebserkrankung vertorben!

Bloggerin Kim kämpfte öffentlich gegen den Brustkrebs

Mit nur 29 Jahren erkrankte Kim an Brustkrebs. "Es war ein Riesen-Schock, auch wenn ich Wochen davor schon ein schlechtes Bauchgefühl hatte! Ich habe im Herbst 2016 eine Veränderung an meiner Brust gespürt und bin dann zu meiner Frauenärztin gegangen", erklärte Kim im September im Interview "Cosmopolitan".

Anstatt sich nach der Diagnose zu verstecken, machte Kim sie öffentlich und ließ sich im Kampf gegen den Krebs begleiten. Sicher keine einfach Entscheidung! "Als ich von der Diagnose erfuhr, hatte ich zuerst ein paar Zweifel, ob ich meinen Kampf gegen die "Zecke" online begleiten will oder nicht. Aber hey: Ich bin jetzt seit über 5 Jahren auf Instagram und meine Follower haben alles mit mir gemeinsam erlebt. [...] Meine Community soll bei mir eine Anlaufstelle finden und mich als "Pionierin" sehen. Ich will den Menschen Mut machen und ihnen verdeutlichen, wie wichtig es ist zur Krebsvorsorge zu gehen oder sich selber abzutasten", so Kim weiter im Interview mit Cosmopolitan.

Bloggerin Kim starb an Silvester

Im September ließ sich Kim die rechte Brust enfernen. Doch jetzt die traurige Meldung. Kim ist tot. Sie starb im Alter von jungen 30 Jahren!"Mit tiefer Trauer müssen wir, die Freunde und Familie von Kim, euch lieben Menschen da draußen mitteilen, dass sie den schweren Kampf gegen den Krebs heute Nacht verloren hat. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie sanft eingeschlafen ist, hat sie wie die Löwin gekämpft, die sie im Leben war", heißt es auf ihrem Instagram-Account.