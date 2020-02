Mia de Vries: Bloggerin stirbt mit nur 29 Jahren!

Reddit this

Seit Jahren kämpfte Mia de Vries gegen den Brustkrebs. Doch die Krankheit hatte bereits in die Lunge, ins Gehirn, in die Leber und die Wirbelsäule gestreut. Ende Januar verabschiedete sich Mia bereits bei ihren Followern. "Man gab mir 13 Monate zu leben", sagte sie mit schwacher Stimme. "Diese Statistik habe ich überlebt." Doch jetzt ist es traurige Gewissheit. Mia ist tot.

Emotionale Abschiedsworte von Mann Michel

Mann Michel bestätigte Mias Tod auf . "Heute Nacht, etwa 0.33 Uhr, ist unsere Mama, Tochter, Ehefrau und beste Freundin friedlich eingeschlafen… Eine getrocknete Träne haben wir an ihrem rechten Auge gesehen", schreibt er in seinem emotionalen Post. "Auch wenn ein Auge traurig war, so sind wir uns sicher, dass das andere gelacht hat. Kein Leid, keine Schmerzen und kein Kampf mehr."

Ihr 4-jähriger Sohn Levi gibt Michel in dieser schweren Zeit Kraft. "'Papa, sterben heißt ‚nicht wiederkommen, oder?‘ Da kann man noch so sehr vor seinem Jungen versuchen stark zu sein, das war zu viel. Er tröstete mich, er ist sehr viel stärker als ich. Er ist wie seine Mama...!", erklärt er weiter.

