Jahrhundert-Mondfinsternis in Deutschland

Am Freitag gibt es sein seltenes Naturschauspiel am Himmel. In Deutschland findet eine totale Mondfinsternis statt - das ist die einzige in diesem Jahrhundert.

Die Mondfinsternis dauert am 27. Juni 2018 eine Stunde und 43 Minuten. Die Erde schiebt sich dabei zwischen Sonne und Mond. Genannt wird das Phänomen auch "Blutmond", weil sich der Mond dabei rot färbt.

Um 21:30 wird er komplett im Kernschatten der Erde stehen - um 23:13 wird er diesen wieder verlassen. Ob wir das Spektakel sehen können, hängt natürlich vom Wetter ab - laut den ersten Prognosen sollen aber keine Wolken am Himmel sein.

Auch der Mars ist zu sehen

Es gibt aber noch eine Besonderheit: An dem Abend kommt die Erde dem Mars auch sehr nahe. Der Planet könnte also auch am Himmel zu sehen sein. Den besten Blick auf die Mondfinsternis und den Mars haben die Menschen in Süd- und Ostdeutschland. Ein Fernglas sollte dabei vielleicht nicht vergessen werden - so kann man jedes Detail genau erkennen.