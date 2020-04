Bo Christensen: Der "Olsenbande"-Star ist tot!

Reddit this

Große Trauer in der Filmwelt! Wie nun berichtet wird, verstarb Produzent Bo Christensen im Alter von 82 Jahren!

Bo Christensen ist tot! Der Produzent der "Olsenbande" schloss im Alter von 82 Jahren für immer seine Augen.

Ashley Mattingly: Playmate stirbt mit nur 33 Jahren!

Bo Christensen verstarb bereits am 11. April

Wie "Tag24" berichtet, soll Bo Christensen bereits am 11. April im Alter von 82 Jahren in seiner Heimat Dänemark gestorben sein. Paul Wenzel vom Olsenfanclub erklärte: "2018 konnten wir ihn sogar bei einer Veranstaltung in Deutschland erleben, als er für eine Gesprächsrunde ins Filmmuseum Potsdam kam. Wir sind sehr dankbar darüber, dass wir Bo kennenlernen durften."

Bo Christensen galt als Vater der "Olsenbande"

In seiner Funktion war Bo Christensen für die 13 "Olsenbande"-Filme verantwortlich, weshalb er von Fans auch als Vater der "Olsenbande" bezeichnet wird. Er war der Autor, Regisseur und der Chef von "Egon", "Benny" und "Kjeld".

Um diese trauern wir: