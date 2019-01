Bob Einstein: Der Serien-Star ist tot

Reddit this

Der Schauspieler und Serien-Star wurde im Jahr 1942 in Los Angeles geboren und verstarb am 02. Januar 2019. Durch seine Show „Super Dave“ wurde „Bob“ Einstein vor allem bekannt.

Er spielte eine Rolle in „Curb Your Enthusiasm“ – der Streifen war in Deutschland als „lass es, Larry!“ bekannt und schrieb zahlreiche Comedy-Programme.

Der Schauspieler starb an Leukämie

In der Sitcom „Arrested Development“ war Stewart Robert "Bob" Einstein ebenfalls mehrmals zu sehen. "Ein fantastischer Bruder, Vater und Ehemann. Ein brilliant-witziger Mann. Du wirst ewig vermisst“, schrieb sein Bruder Albert Brooks beim Kurznachrichtendienst Twitter. Zuletzt litt er an Leukämie – den Kampf gegen die Krankheit hat er nun verloren…