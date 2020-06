Bobbi Kristina: Beste Freundin enthüllt erschreckende Details

Nun berichtet RadarOnline, dass ihre beste Freundin Danyela Bradley mehr über die letzten Stunden im Leben von Bobbi weiß.

Im Rahmen der Ermittlungen gab sie an, dass die Tochter von Whitney Houston immer nur im Beisein ihres Verlobten Nick Gordon Drogen konsumierte. An dem Tag, als sie bewusstlos in der Badewanne gefunden wurde, soll sie nicht unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben.

Danyela beschrieb außerdem einen Streit des Paares, bei dem Nick Bobbi so verprügelt haben soll, dass sie nicht mehr gehen konnte. Daraufhin sei er einfach abgehauen und habe sie zurückgelassen.

Als er zurückkehrte, soll er sich an Danyela rangemacht haben. „Jetzt will ich ein hübsches weißes Mädchen wie dich“, soll er gesagt haben. Noch am gleichen Tag wurde Bobbi Kristina in der Badewanne gefunden.