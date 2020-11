Bobby Brown: Große Trauer um seinen 28-jährigen Sohn

Schwerer Verlust für Bobby Brown

Bobby Jr. wurde sein Talent für die Musik in die Wiege gelegt. Er trat in die Fußstapfen seines Vaters und versuchte sich als Rapper. Vor allem seine Songs "Heart On Ice" und "Twisted" erfreuten sich bei seinen Fans großer Beliebtheit.

Für Bobby Brown ist es bereits der dritte tragische Todesfall, den er in den vergangenen Jahren verkraften musste. 2012 ertrank seine Ex-Frau Whitney Houston mit 48 Jahren in der Badewanne. Drei Jahre später starb ihre gemeinsame Tochter Bobbi mit nur 22 Jahren unter ähnlichen Umständen. Und nun muss der Musiker sich auch noch von seinem geliebten Sohn verabschieden. Kaum vorzustellen, was er gerade durchmacht...

