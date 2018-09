Reddit this

Böse Überraschung: Ärzte finden tote Schildkröte in der Vagina einer Frau

Unfassbar! Eine auf Teneriffa lebende Britin hatte plötzlich schreckliche Schmerzen im Unterleib. Einige Tage zuvor war sie mit Freunden feiern und fing dann an, sich schlecht zu fühlen.

Beim Arzt wurde dann eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Sie fanden eine tote Schildkröte in der Vagina der 26-Jährigen. Diese hatte eine Infektion verursacht. Experten konnten bestätigen, dass es sich um eine Süßwasserschildkröte handelt.

Wo kam die Schildkröte her?

Allerdings kann sich die Frau nicht erklären, wie das Tier in ihre Vagina gelangte. Es ist auch nicht bekannt, ob es beim Eintritt in ihren Körper noch am Leben war.

Laut „Daily Mail“ bestätigte die Polizei, dass diese Geschichte wirklich wahr ist. Nun wurde eine Untersuchung wegen sexueller Gewalt eingeleitet. Es wird davon ausgegangen, dass die Schildkröte unter Fremdeinwirkung in die Vagina der jungen Frau gelangte.