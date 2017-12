Bombe explodiert in Supermarkt - 13 Verletzte!

Schock in einem Supermarkt: In einem Discounter in St. Petersburg explodierte plötzlich eine Bombe. Dabei wurden 13 Menschen verletzt.

Die Regierung geht von einem Terroranschlag aus. "Gestern ist in St. Petersburg eine terroristische Tat verübt worden“, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstag in Moskau.

Gegen 16:30 Uhr soll sich die Detonation ereignet haben. 13 Menschen wurden verletzt - keiner der Menschen schwebt glücklicherweise in Lebensgefahr. Der Sprengsatz hatte 200 Gramm Dynamit und wurde mit Metallteilen gespickt.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen - bisher sind die Hintergründe aber noch völlig unklar. Nach der Explosion sei kein Feuer ausgebrochen und das Gebäude wurde sofort evakuiert. Erst vor wenigen Tagen erklärte Russland, dass ein Terroranschlag in St. Petersburg verhindert wurde.