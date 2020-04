Bond-Girl Honor Blackman ist tot!

Reddit this

Schauspielerin Honor Blackman ist tot! Ihre Familie bestätigte jetzt die traurige Nachricht gegenüber der britischen Tageszeitung "The Guardian". Demnach sei sie in ihrem Haus in Sussex im Kreise ihrer Familie gestorben. Es war ein natürlicher Tod. Honor erreichte das stolze Alter von 94 Jahren.

So erfolgreich war Honor Blackman

Honor Blackman erlangte große Bekanntheit durch den James-Bond-Film "Goldfinger". Darin spielte sie die Pilotin Pussy Galore, die gemeinsam mit dem Bösewicht Auric Goldfinger Fort Knox ausrauben will. Dabei trifft sie auf (gespielt von ). Nach anfänglicher Skepsis schlägt sich Pussy auf seine Seite.

Neben James Bond war Honor auch in der britischen -Serie "Mit Schirm, Charme und Melone" zu sehen. Später stand sie für "Columbo", "Shalako" und "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" vor der Kamera.

