Bond-Girl Nadja Regin ist gestorben

Einst machte sie schöne Augen - nun trauern die Fans um Schauspielerin Nadja Regin. Wie "The Sun" berichtet, ist die mit 87 Jahren gestorben.

"Wir sind sehr traurig erfahren zu müssen, dass Nadja Regin im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei ihrer Familie und ihren Freunden", heißt es in einem Statement der Bond-Filmemacher.

Nadja Regin wirkte in zwei James Bond-Filmen mit. So stand sie in "Liebesgrüße aus Moskau" und auch in "Goldfinger" vor der Kamera. Doch ihre Karriere begann schon 1954, also zehn Jahre früher. Nach den beiden Bond-Filmen stand sie nur noch für Serien am Set. Und schon 1968 verabschiedete sie sich aus dem Filmbusiness.