Bonnie Strange: ER ist ihre neue Liebe!

Es wird nicht ruhig bei ! Erst kürzlich erschütterte die ihre Fans mit der traurigen Nachricht, dass sie der Vater ihres neugeborenen Kindes, Leebo Freeman, betrogen hat. Nun die nächsten Neuigkeiten!

Bonnie Strange zeigt ihren neuen Freund

Via " " teilt Bonnie nun einen Schnappschuss mit ihren Fans, der definitiv für jede Menge Herzklopfen sorgt. Der Grund: Bonnie zeigt darauf erstmals ihren neuen Freund. Doch damit nicht genug. Bei diesem handelt es sich um niemand geringeres, als um Sänger Boris Alexander Stein. Wie süß! Zu dem Kuss-Foto kommentiert Bonnie: "Ich habe mein Weihnachtsgeschenk für dieses Jahr schon bekommen". Das so eine Nachricht von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Bonnies Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter Bonnies Post deutlich wird, freuen sich ihrer Anhänger mit ihr. So kommentieren sie: "Ich wusste es! Oh mein Gott, ich habe so drauf gewartet, dass ihr es endlich öffentlich macht. Alles Glück der Welt" sowie "Gott, so schön seid ihr zusammen". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Mal sehen, ob uns Bonnie in der nächsten Zeit mit noch mehr Pärchen-Bildern überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!