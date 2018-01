Bonnie Strange: Erwartet sie ihr erstes Baby?

Ist Bonnie Strange etwa schwanger? In den letzten Tagen häuften sich die Spekulationen. Nicht zuletzt weil sie selbst die Gerüchteküche ordentlich anheizt. In ihren Instagram Stories erzählte die 31-jährige bereits, dass sie mit dem Rauchen aufgehört habe und von nun an auf eine gesunde Ernährung achten wolle.

Und dann postete sie am Silvesterabend auch noch vielsagend ein Baby-Emoji. Eine Andeutung, auf das, was sie im neuen Jahr erwarten wird? Auf ihren aktuellen Fotos sieht die sonst so zierliche Blondine dazu noch ungewohnt kurvig aus. Vor allem ihre Oberweite hat sich merklich vergrößert. Sind all das Indizien für eine Schwangerschaft?

Der Vater dürfte in dem Fall vermutlich Leebo Freeman sein, mit dem Bonnie bis vor kurzem noch in einer Beziehung war. Allerdings deutet viel darauf hin, dass sich das Paar gerade erst getrennt hat. Die beiden folgen einander nicht mehr auf Instagram, die gemeinsamen Fotos wurden gelöscht. Ob sie durch ein Baby vielleicht wieder zueinander finden würden?