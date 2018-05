Bonnie Strange: Es ist alles aus!

Bonnie Strange hat es derzeit nun wirklich nicht leicht: Die Beauty hatte behauptet, von Leebo Freeman betrogen worden zu sein – und das, obwohl sie im neunten Monat schwanger ist. Der TV-Star zieht jetzt endgültig einen Schlussstrich.

Die Beziehung will sie nun endgültig beenden. Er selber bestreitet die Vorwürfe: "Um ehrlich zu sein, zähle ich die Tage bis zur Geburt, um hier rauszukommen", so Leebo Freeman in der „Bild“-Zeitung.

Bonnie Strange scheint mit Leebo Freeman jetzt endgültig einen Schlussstrich ziehen zu wollen und hat alle gemeinsamen Bilder bei Instagram gelöscht. Auf seinem Profil sind hingegen noch Bilder von ihm und Bonnie aufzufinden.

Unklar ist, ob die beiden derzeit überhaupt keinen Kontakt mehr haben – was jedoch kaum vorstellbar wäre, denn schließlich ist sie schwanger. Leebo will sich um sein Kind kümmern: "Ich möchte für mein Baby da sein, ich liebe es jetzt schon abgöttisch“, sagt der werdende Vater. Dass Bonnie ihn komplett aus ihren Leben verbannen gehen, wird daher wohl nicht so einfach gehen. Er selber wäre übrigens auch gerne bei der Geburt dabei – ob das Bonnie will, ist wohl eher fraglich.