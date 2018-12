Bonnie Strange: Gewalt-Skandal!

Es sollte doch alles so schön! Leebo Freeman und lernten sich 2017 kennen und lieben. In diesem Jahr wurden sie dann sogar gemeinsam Eltern der kleinen Goldie. Doch vom Familienfrieden ist mittlerweile nichts mehr übrig! Wurde Bonnie Strange sogar gewaltätig?

Bonnie Strange: Ein Foto sorgt für Ärger

Noch vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter trennten sich Bonnie Strange und Leebo Freeman. Er soll sie angeblich betrogen haben. Für das Model ein klares No Go - und der Beginn eines riesigen Dramas.

Bonnie erlaubte ihrem Ex nicht bei der Geburt dabei zu sein. Mittlerweile darf der Brite seine Tochter zwar ab und zu sehen, doch e herrscht immer noch dicke Luft! Aktuell bekiregen sich die beiden, weil Leebo bei das Gesicht des Babys gezeigt hat. "Ich habe versucht, die Privatsphäre meines Baby geschützt zu halten. Ich habe versucht, sie nicht der Öffentlichkeit auszusetzen, weil ich denke, dass es zu früh ist. Fotos des Gesichts meiner Tochter gegen meinen Willen und ohne mich zu informieren zu veröffentlichen, ist so egoistisch und falsch", rastete die daraufhin aus. Doch das lässt ihr Ex nicht auf sich sitzen...

Bonnie Strange: Schlimme Vorwürfe von ihrem Ex

Leebo Freeman wehrt sich gegen die Attacke von Bonnie Strange. "Stellt Euch eine Welt vor ("rein hypothetisch") natürlich, in der die Mutter Deines Kindes... *räusper räusper*...Verzeihung, Dich von der Geburt Deines Kindes ausschließt und Dich anschließend nicht einmal in die Geburtsurkunde eintragen lässt (nachdem Du sie wegen Missbrauchs in jeglicher Form verlassen hast)." Und damit nicht genug, Bonnie Strange soll ihm angeblich sogar angeblich gewaltätig gegenüber geworden sein, als er seine Tochter im Arm hielt. "Dann hat sie dich nie gefragt, ob ihr neuer Freund bei ihr einziehen kann, nach dem du sie verlassen hast, weil sie dir ein letztes Mal handgreiflich gegenüber geworden ist, als du deine Tochter im Arm hattest", so Leebo weiter.

Harte Worte des britischen Models! Bonnie selbst hat sie dazu noch nicht geäußert. Doch eines ist klar: So schnell wird hier sicher kein Frieden einkehren...