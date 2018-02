Ohje, das sind definitiv keine guten Nachrichten von Bonnie Strange! Erst kürzlich begeisterte sie ihre Fans mit der Verkündung ihrer Schwangerschaft. Jetzt muss meldete sich die 31-Jährige erneut zu Wort, diesmal allerdings mit negativen Neuigkeiten.

Bonnie Strange lässt sich die Mundwinkel aufspritzen

Bonnie Strange: Kreislaufzusammenbruch am Flughafen

Wie Bonnie Strange bei "Instagram" berichtet, habe sie sich auf dem Rückweg von Los Angeles nach Deutschland befunden. Bei einem Umsteige-Stopp in Istanbul dann der Schock! Bonnie erleidet einen Kreislaufzusammenbruch. Doch damit nicht genug! Wie Bonnie berichtet, scheint niemand der werdenden Mama zu helfen. So schildert die 31-Jährige: "Mir ging es sehr schlecht und niemand hat mir geholfen." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Im Gegenteil, mich haben Leute von oben herab abwertend angesehen. Mit einem Blick als wäre ich peinlicher Dreck."

Bonnie Strange: Ihre Fans stehen ihr bei

Ihre Fans scheinen scheinen von der Nachricht genauso geschockt zu sein, wie Bonnie. Verständlich, dass sie ihr Idol mit aufbauenden Kommentaren unterstützen wollen. So schreiben sei: "Tut mir echt leid, was dir da vorhin passiert ist. Sowas macht mich einfach nur wütend und traurig. Ich kann sowas nicht verstehen, wie man so kalt und egoistisch sein kann" sowie "Ich finde es voll gut, dass du von der Erfahrung erzählst, um die Message zu verbreiten, dass man ein guter Mensch sein soll." Ist zu hoffen, dass Bonnie diesen Vorfall bald wieder vergessen kann...