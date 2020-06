Bonnie Strange hat ihren Carl Jakob Haupt geheiratet!

Die Hochzeit fand ganz unaufgeregt in Las Vegas statt.

Carl Jacob im Miami Vice Gedächtnis-Anzug und Bonnie Strange schoss als wohl sexieste Braut der Welt den Vogel ab.

Nur in einem weißen Bikini mit einem Hauch von Chiffon als Kleid sagte sie ja zu ihrem Carl. Standesgemäß trug sie dazu einen ganz klassischen weißen Schleier.

Ein paar Röschen als Brautstrauß und ab in den rosa Cadillac.

Unter das Foto, was Bonnies Ehemann dann bei Facebook postete, schrieb er: "Das ist, was ich heute getan habe: Ich habe @Bonniestrange in Las Vegas geheiratet. Easy, easy!"

Kein teurer Fotograf und kein großes Versteckspiel - einfach ein hübsches Instagramfoto und alle sind glücklich. Wir auch!

Herzlichen Glückwunsch an das frischvermählte Ehepaar.

Heiraten kann eben auch sau-cool sein!