Bonnie Strange: Heiße NACKT- Weihnachtsgrüße an ihre Fans!

Das Bonnie Strange gerne mal freizügige Fotos mit ihren Followers teilt, ist definitiv nichts Neues. Einer ihrer Jüngsten Posts sorgt nun allerdings für besonders viel Aufmerksamkeit. Der Grund: Bonnie versendet nackte Weihnachtsgrüße an ihre Fans!

Bonnie als nackte "Weihnachtsfrau"

Via " " teilt Bonnie nun ein Bild mit ihren treuen Followers, welches vor allem alle Männer-Herzen zum Rasen bringt. Der Grund: Bonnie ist darauf zu sehen, wie sie nackt und lasziv in einem Bett posiert. Ihre Brüste bedeckt sie lediglich mit ihren Händen, die sie in weiße Handschuhe gehüllt hat. Auf ihrem Kopf trägt sie eine Weihnachtsmütze. Hotness-Faktor garantiert. Das so ein Bild von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Die Fans von Bonnie sind begeistert

Wie unter dem Bild von Bonnie deutlich wird, hat sie damit bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Hot Christmas Bonnie" sowie "Mega schönes Foto! So stelle ich mir eine heiße Mami vor". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Mal sehen, ob uns Bonnie in den nächsten Tagen mit noch mehr heißen Weihnachtsgrüßen versorgen wird...