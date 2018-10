Bonnie Strange: Liebes-Hammer! Ist ER ihr neuer Freund?

Reddit this

Ist Bonnie Strange etwa vergeben? Nach der Trennung von ihrem Ex-Freund Leebo Freeman scheint sie wieder glücklich zu sein – und das mit einem ganz neuen Mann an ihrer Seite.

In den vergangenen Wochen postete immer wieder Schnappschüsse mit einem unbekannten Mann – er soll Bobby heißen, hat viele Tattoos und ist blond. In das Beuteschema von Bonnie Strange würde er also perfekt passen.

Hat Bonnie Strange einen neuen Freund?

Eine neue Beziehung hat Bonnie Strange zwar bisher nicht bestätigt – es deutet aber viel darauf hin, dass es sich dabei um ihren neuen Freund handeln könnte.

In der Liebe hatte Bonnie Strange bisher kaum Glück: Im Mai wurde bekannt, dass ihr Ex-Freund sie mit einem Pornomodel betrogen haben soll. „Ja, es ist leider wahr, Leebo hat mich betrogen“, sagte sie damals in der „Bild“-Zeitung.

Foto: Instagram / Bonnie Strange

"Es war immer meine allergrößte Horror-Vorstellung, dass mir so etwas in einer Beziehung passiert. Und schlimmer noch während der Schwangerschaft. Dann auch noch die Art, wie es passiert ist, dafür finde ich kaum Worte. Ich fühle mich gerade wie in einem Albtraum“, erklärte sie weiter. Wer weiß – vielleicht bestätigt Bonnie Strange ja demnächst, dass Bobby ihr neuer Freund ist.