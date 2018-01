Bonnie Strange: Sie bestätigt die Schwangerschaft!

Die Gerüchteküche kann aufhören zu brodeln! Bonnie Strange (31) ist tatsächlich schwanger! Das bestätigte die 31-Jährige jetzt selbst auf Instagram.

"Das Gerücht ist wahr. Leebo und ich werden Mama und Papa", schreibt Bonnie Strange zu einem Foto, auf dem sie bereits eine ziemlich große Baby-Kugel hat.

Bonnie Strange ist bereits in der 23. Woche

Ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen und gratulieren der 31-Jährigen werdenden Mutter zum Nachwuchs. Die Fans der quirligen Blondine waren sich schon langesicher, dass ihr Star ein Baby erwartet. In ihren Augen hatte sie in den vergangenen Wochen zugelegt - vor allem, was die Oberweite angeht. Jetzt wissen sie es genau: Mit dem Hashtag "Woche23" verrät Bonnie Strange sogar, in welcher Woche sie sich gerade befindet.

Bonnie Strange als sexy Wassernixe

Unklar ist nur, ob sie das Baby alleine großziehen muss, oder gemeinsam mit ihrem Freund Leebo Freeman (29). Bonnies Kommentar in dem sozialen Netzwerk klingt sehr glücklich, angeblich sollen sie und Leebo sich jedoch bereits getrennt haben.

So oder so: Erst einmal darf die werdenen Mami sich jetzt auf ihren Nachwuchs freuen! Herzlichen Glückwunsch!