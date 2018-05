Bonnie Strange: So geht es ihr nach dem Betrugs-Skandal wirklich!

Arme Bonnie Strange! Gestern Abend erschütterte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass die hochschwangere Bonnie offenbar von ihrem Lebensgefährten Leebo Freeman eiskalt betrogen wurde. Aber damit nicht genug! Wie es ebenfalls heißt, soll der Seitensprung von Leebo keine Unbekannte sein. Klar, dass sich Bonnies Fans bei dieser furchtbaren Schock-Nachricht vor allem eine Frage stellen: Wie geht es ihrem Idol?

Bonnie Strange: Große Sorge um ihre Gesundheit während der Schwangerschaft!

Bonnie Strange: Während der Schwangerschaft betrogen

Wie berichtet wurde, soll Bonnies Lebenspartner Leebo Freeman das It-Girl mit dem 27-jährigen Instagram-Model "Lisa Rocketcock" betrogen haben. Die beiden sollen dabei eine Affäre via Smartphone begonnen haben, nachdem sie sich in der Berliner Sex-Disco "KitkatClub" kennengelernt haben. Wie "Bild" ebenfalls verkündet, soll Leebo vorgegeben haben, dass er mit Bonnie lediglich wegen des gemeinsamen Kindes noch zusammenwohnen würde. Das Bonnie ihren Partner daraufhin aus der gemeinsamen Wohnung schmiss, ist also noch mehr als verständlich. Doch wie geht es ihr mit diesem furchtbaren Ereignis?

Bonnie Strange: Sie lebt in einem Alptraum

Obwohl Bonnie momentan die Hölle auf Erden durchlebt, probiert sie sich voll und ganz auf die Geburt zu konzentrieren. Die schlimme Wahrheit lässt sich jedoch nur schwer verkraften. So erläutert Bonnie gegenüber "Bild": "Ja, es ist leider wahr, Leebo hat mich betrogen. Es war immer meine allergrößte Horror-Vorstellung, dass mir so etwas in einer Beziehung passiert. Und schlimmer noch während der Schwangerschaft. Dann auch noch die Art, wie es passiert ist, dafür finde ich kaum Worte. Ich fühle mich gerade wie in einem Albtraum." Ehrliche Worte, die ihren Schmerz ausdrücken! Ist zu hoffen, dass sich Bonnie von dem Schock schnell wieder erholen kann...