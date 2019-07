Bonnie Strange: Trennung von Bobby Lies?

Reddit this

Was für ein saucooler Auftritt! Gestern Abend begeisterten und Freund Bobby Lies die Zuschauer beim Pärchen-Special von "Promi ". Mit ihrem Grunge-Look konnten sich die beiden sogar die Krone sichern. Doch sind Bonnie und Bobby mittlerweile etwa schon wieder getrennt?

Liebes-Aus bei Bonnie und Bobby?

Erst letztes Jahr lernten sich die beiden auf kennen. Schon nach kurzer Zeit zog der "The Voice"-Star zu seiner Liebsten nach Ibiza. Im April drehten sie gemeinsam für "Promi Shopping Queen". Doch in letzter Zeit kamen immer wieder Gerüchte auf, dass die Influencer getrennte Wege gehen. Seit Wochen gibt es keine gemeinsamen Bilder mehr auf Instagram. Das letzte Pärchen-Bild veröffentlichte Bonnie Ende Juni, Bobby Anfang Juli. Stattdessen postete sie zerrissene Herz-Kärtchen. Ein Statement gab die 33-Jährige dazu jedoch nicht ab.

Bonnie Strange: Drama um Tochter Goldie

Weiterer Hinweis: Die beiden guckten die "Promi Shopping Queen "-Folge getrennt. Während sie auf Ibiza Party machte, saß er in Hamburg vor dem . In seiner Story veröffentlichte die Sequenz, in der sagt "Ich hoffe, ihr bleibt ewig zusammen" - und lachte dazu gehässig. Ist das der Beweis für das Liebes-Aus? Bisher meldete sich keiner der beiden zu den Gerüchten zu Wort...

Auch hatte mit einer traurigen Trennung zu kämpfen. Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: