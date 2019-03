Das sich Bonnie Strange gerne mal freizügig in der Öffentlichkeit präsentiert, ist absolut nichts Neues. Ihr neuster Post sorgt nun allerdings für besonders viel Aufmerksamkeit...

Bonnie Strange: Neue Frisur

Bonnie Strange zeigt sich vollkommen nackt!

Via " " teilt nun einen Schnappschuss mit ihren Fans, der vor allem bei ihren männlichen Fans für jede Menge Aufsehen sorgt. Der Grund: Bonnie ist auf dem Bild vollkommen nackt zu sehen. Sie posiert dabei vor einem offenen Fenster und guckt lasziv in die Kamera. Lediglich ihre Hände sind von silbernen Handschuhen bedeckt und ihr Kopf wird mit einer gelichfarbigen Schleife geschmückt. Wie aus der Bildunterschrift deutlich wird, wurde das Bild von Bonnie in Paris aufgenommen. Das so ein Foto von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich...

Bonnie Strange: Ihre Fans sind begeistert

Wie unter dem Bild von Bonnie deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Toller Body" sowie "Ich feire dich dafür... leider ist so ein nacktes Privileg nur VIPs vorbehalten, würde ich mich so zeigen... gäbe es viele rollende Augen". Mehr Fan-Bewunderung geht wohl kaum! Mal sehen, mit welchem Nackt-Schnappschuss uns Bonnie als nächstes Überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt...