Bonnie Strange & Wilson Gonzalez Ochsenknecht: Endgültig getrennt

Jetzt hat Bonnie Strange (26) Klartext geredet: "Wir haben uns getrennt." Das soll sie der "Bild" verraten haben.

Zwei Jahre lang waren Bonnie Strange und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (22) ein Paar. Die hatten sogar schon Hochzeitspläne geschmiedet.

Allerdings wurde bereits seit Wochen gemunkelt, dass es bei dem hippen Berliner Pärchen kriseln soll. Auf der Berliner Fashion Week vor zwei Wochen zeigten die beiden sich allerdings noch demonstrativ knutschend.

Den endgültigen Bruch erklärt It-Girl Bonnie Strange folgendermaßen: "Es passt zwischen uns einfach nicht mehr. Wir haben uns auseinandergelebt."

Die Mode-Designerin möchte jetzt so schnell wie möglich aus der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Mitte ausziehen. "Ich bin schon auf der Suche nach etwas Neues", verriet sie. "Ich habe auch schon die ersten Möbel gekauft."

Aussicht auf ein Liebes-Comeback scheint es offenbar nicht zu geben. "Das haben wir schon so oft versucht. Jetzt ist es endgültig. Ich wünsche Wilson alls Gute und konzentriere mich jetzt auf meinen neuen Laden."

