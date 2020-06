Bonnie Strange zeigt ihre neuen Extensions

Bei Facebook postete das It-Girl ein Foto ihrer neuen Frisur. "Getting new looong hair", freute sie sich bereits gestern. Nun zeigt sie auch das Resultat - und beweist: Die lange Wallemähne ist wieder dran!

Die Veränderung ist nicht zu übersehen: Ihre Haare sind über Nacht bestimmt 30 Zentimeter "gewachsen".

Ihre Fans sind offenbar begeistert von dem Ergebnis: "So hübsch", "Toller Look", "Deine Haare, so wundervoll", "Lange Haare stehen dir echt super!", "Umwerfend", lauten die Kommentare bei Facebook.

Mal abwarten, wie lange Frisuren-Chamäleon Bonnie Strange diesem Look treu bleiben wird...