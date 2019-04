Bonnie Strange: Zuckersüße Baby-Überraschung!

Obwohl früher ein echtes Party-Girl war, zeigt die seit der Geburt ihrer süßen Tochter Goldie Venus, dass sie auch in der Mama-Rolle eine spitzen Figur abgibt. Sie teilt dabei immer wieder niedliche Schnappschüsse ihrer kleinen Prinzessin, die alle Fan-Herzen höherschlagen lassen. So auch jetzt…

Bonnie Strange zeigt Milchzähne ihrer Tochter

Via " " teilt Bonnie nun ein Foto mit ihren Fans, auf dem zu sehen ist, dass bei ihrer Tochter scheinbar die Zähnchen anfangen zu wachsen. Dazu kommentiert die Beauty: "Was kann das sein?" Das so eine niedliche Baby-Zahn-Überraschung von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. So wird die Mami mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet...

Die Fans von Bonnie sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post von Bonnie deutlich wird, sind ihrer Follower von der Zahn-Überraschung absolut begeistert. So kommentieren sie: "Die ersten Zähne deiner wundervollen Tochter" sowie "Uhhhhhh, die ersten Karottenknabberzähnchen". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Ob uns Bonnie in der nächsten Zeit mit noch mehr süßen Baby-Schnappschüssen überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!