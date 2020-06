Boris Becker bekommt eine eigene Doku bei der ARD

Wie "Bild" berichtet, wurde Boris Becker ein Jahr für die Doku begleitet. Dabei können die Zuschauer nicht nur Einblicke in sein Londoner Eigenheim genießen, sie sehen Boris auch ganz privat im Ibiza Urlaub. Sogar zu einer Operation ließ sich Boris von der Kamera begleiten. Seine Frau Lilly ist ebenfalls in der Doku zu sehen und findet ehrliche Worte über ihren Ehemann. So sagt sie: "Wenn du mit Boris Becker zusammenlebst, dann hast du ihn in guten und in schlechten Tagen, aber ich liebe ihn, weil er sich nicht unterkriegen lässt."