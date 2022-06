Boris Becker: Bittere Tränen im Knast! Hat er seine Familie für immer verloren?

Ihre Worte sind leere Versprechen

Weder Ex-Ehefrau Lilly noch Tochter Anna haben bisher den Weg ins HM Prison Huntercombe gefunden, wo Boris seine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren absitzen muss. Kein einziger Besuch, noch nicht mal ein Anruf. Dabei behaupteten beide Frauen doch großspurig: Wir kümmern uns! … Tochter Anna versprach, kaum dass ihr Vater im Gefängnis war: "Ich werde ihn besuchen, wann immer ich kann. Ich hoffe, das wird dann ein bisschen helfen, die Zeit zu überstehen!" Scheint allerdings, als sei Annas Terminkalender sehr voll. Mit Reisen nach Monaco, Partys mit Freunden und Einkaufsbummel in London.

Und auch Boris’ Ex Lilly hatte bisher keine Zeit, ihren Noch-Ehemann zu sehen. Auch sie feiert viel. Nur für Interviews findet sie ein Zeitfenster. "Ich muss sein Chaos beseitigen", schimpft sie. Und: "Mir ist es scheißegal, was er isst!" Und was er braucht …