Boris Becker: Die nächste Hiobsbotschaft! Er kommt einfach nicht zur Ruhe

"Das ‚Weltbild‘ von Becker ist: Er hat keine Schulden, also kann er mit seinem ‚neuen‘ Geld auch machen, was er will", poltert einer seiner Gläubiger gegenüber "Bild". "Die Fakten sind: Der Insolvenzverwalter hat das Verfahren nicht beendet, u.a. weil er noch Forderungen an Herrn Becker hat. Mit Lilly Becker fehlt auch noch die finanzielle Regelung, deshalb sind die beiden bisher nicht geschieden."

Und damit nicht genug: "Wenn Boris Becker den von ihm verkündeten Neuanfang tatsächlich wollte, müsste er ‚demütig‘ seine Fehler öffentlich eingestehen und seine Schulden gegenüber seinen Gläubigern anerkennen", findet er. "Beckers Schulden bestehen unstrittig, nur sein Stolz lässt nicht zu, den Fehler einzugestehen."

Autsch... was für eine fiese Klatsche!